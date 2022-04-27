Пятьсот смелых: Британия приоткрыла двери мигрантам из Таджикистана Ждет ли таджикских гастарбайтеров массовое переселение с улиц российских городов на английские поля?

Великобритания, добровольно лишившая себя дешевой рабочей силы из стран Восточной Европы после выхода из ЕС, вынуждена искать трудовые ресурсы в регионе, до сих пор бывшем для англичан экзотикой, в Центральной Азии. Британское Министерство труда и пенсионного обеспечения (DWP) выдало разрешение на работу пятистам гражданам Таджикистана; они будут трудиться на сельскохозяйственных предприятиях в качестве сезонных рабочих. Как Британия дошла до жизни такой и не переедут ли теперь туда все мигранты из азиатских республик бывшего Советского Союза, выясняет NEWS.ru.

Из всех стран Европы именно Соединенное Королевство ощущает наиболее отчаянную нехватку человеческих ресурсов, чтобы поддерживать на плаву самые трудоемкие (и одновременно самые непрестижные) отрасли экономики — сельское хозяйство, транспорт, строительство, сфера обслуживания. До «экономического самоубийства», каким по общему запоздалому признанию стал для британцев Брекзит, такие вакансии заполнялись выходцами из других стран Евросоюза, в первую очередь — из его новых восточноевропейских членов.

Окончательно добила британский рынок труда эпидемия Covid-19, в результате которой в экономике королевства в январе 2022 года образовался дефицит работников в полмиллиона человек.

Пятьсот (не тысяч, а единиц) таджикских трудовых мигрантов, таким образом, закроют ничтожные 0,1% возникших в британской экономике вакансий. Однако эти «500 спартанцев» являются для британских работодателей примерно тем же, чем для гурмана служит пробный сет неизвестного ранее блюда: прежде чем заказывать его целиком, стоит попробовать на вкус небольшую порцию.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Полтысячи граждан Таджикистана, подавших пока заявления на британские рабочие визы, это только передовой отряд нового для Великобритании рынка труда. И от того, насколько результативной окажется работа этих «пионеров», зависит, станут ли поставки рабочей силы из одной из самых бедных страны Евразии регулярными или же нынешний «трудовой десант» окажется и последним. К слову, послом Таджикистана в Великобритании является Рухшона Рахмонова, дочь президента Эмомали Рахмона.

Трудоустройство первых мигрантов из Таджикистана именно на полевые работы вызвано в первую очередь тем, что от них не требуется никакого образования или профессии. Таджиков не посадишь за руль большегрузов из-за непривычки к британскому левостороннему движению. Многие не могут работать за стойкой гостиничных ресепшен из-за незнания языков. Для того же, чтобы собирать урожай, не требуется практически ничего, кроме физического здоровья.

Но даже для того, чтобы заполнить такую небольшую группу вакансий, таджикским контрагентам британского DWP приходится самим попотеть. На конец апреля душанбинскому информационно-ресурсному Центру для трудовых мигрантов удалось, по данным его директора Диёра Норматова, найти только 60 человек, подпадающих даже под минимальные критерии отбора для выдачи британской трудовой визы. Таким критерием является знание английского языка хотя бы на уровне pre-intermediate, позволяющем минимально объясняться с местным населением.

Хотя наниматель по контракту обеспечивает всех наемных работников местом проживания, еще одним фильтром, который в состоянии преодолеть далеко не все потенциальные гастарбайтеры, является требование оплатить поездку в Лондон из собственного кармана.

В апреле медианная зарплата в Таджикистане составляла 1357 сомов (эквивалент $130), в то время как авиабилет из Душанбе в Лондон (через Стамбул) сегодня стоит примерно $660 в одну сторону. Для большинства таджикских семей такие суммы неподъемные, и даже будущие заработки их могут нескоро окупить, учитывая сезонный характер работы.

Florian Bachmeier/Global Look Press

Приглашая таджикских мигрантов, правительство Великобритании рискует открыть ящик Пандоры, при том, что для самого Таджикистана от этой программы будет ни жарко ни холодно, сказал NEWS.ru глава трудовых мигрантов на территории России Ренат Каримов.

Когда жители Таджикистана узнают, что появился шанс поехать на работу в Англию, это захотят сделать все, включая меня самого. Но 500 виз — это даже не капля в море, ведь в России сегодня работает больше миллиона таджикских граждан. Поэтому те избранные, которые эти визы получат, будут всеми правдами и неправдами пытаться остаться в Британии и по истечении срока действия. Да, они уйдут на подпольное положение, но с их точки зрения, лучше жить как нелегал в Европе, чем как честный мигрант в России. Ренат Каримов председатель профсоюза трудовых мигрантов в РФ

Каримов приводит примеры из своей практики защитника прав и интересов мигрантов, когда российские работодатели обманывают работников, не платят им оговоренные деньги. По его мнению, подобного правового нигилизма в Великобритании, «стране древней демократии», быть не может.

Joerg Reuther/imageBROKER.com/Global Look Press

В среднем заработок сезонного полевого работника в Британии колеблется в районе $85 (£67,8) за 8-часовой рабочий день. То есть, на первый взгляд, окупить билет туда-обратно таджик может на двухнедельный заработок. Однако, учитывая, что из этих 67 фунтов мигрант должен оплачивать еду, предоставленное работодателем жильё, бытовые расходы, и главное, переводить большую часть заработка родственникам, оказывается, что игра не стоит свеч. Так как из шести месяцев действия рабочей визы пять будет потрачено на возврат стоимости перелёта.

Но и это вряд ли отпугнет таджикских мигрантов, уверен Каримов.

Вы думаете, что попасть из Таджикистана в Россию намного дешевле? Сегодня авиабилет из Душанбе в Москву и обратно стоит тоже порядка 1000 долларов. Да, это колоссальные деньги для таджиков, их собирают целыми семьями, чтобы отправить своего кормильца на заработки. Поэтому, если человек поставит целью уехать в Британию, на билет у него деньги найдутся, да и отбить эти затраты там он сумеет в любом случае быстрее, чем затраты на билет в Россию, —уверен он.

Великобритания — не единственная страна, куда правительство Таджикистана пытается сплавить переизбыток рабочей силы. Ранее Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана подписало соглашение с властями Южной Кореи, где тоже требуются сезонные рабочие на рисовые поля.

Таджикистан является одной из немногих стран мира, государственный бюджет которой в значительной доле (примерно на треть) держится на налоговых поступлениях от денежных переводов граждан, работающих за рубежом. В 2020 году ВВП на душу населения там официально составил $1199 (то есть ровно столько, сколько надо отдать за билет в Лондон и обратно).