Ещё семь населённых пунктов перешли под контроль ЛНР

Ещё семь населённых пунктов, а именно Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск и Андреевка перешли под контроль ЛНР, говорится в Telegram-канале Народной милиции республики. По её данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населённых пункта, применяя крупнокалиберное оружие. При стрельбе ранения получили двое 15-летних подростков.

Подразделения Народной милиции продолжают освобождать от вооружённых формирований Украины населённые пункты, под полным контролем ЛНР стали ещё семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, она проводится для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Шойгу подчеркнул, что российская армия не оккупирует территорию Украины. Военнослужащие РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности граждан. Удары наносятся только по военным объектам, подчеркнул Шойгу.