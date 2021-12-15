ЕС выделит на программу «Восточное партнёрство» более €2 млрд

Евросоюз собирается вложить в программу «Восточное партнёрство» более €2 млрд. Об этом на саммите «Восточного партнёрства» в Брюсселе заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передаёт ТАСС. Данный проект Евросоюза ставит целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Наша новая повестка, которую мы предлагаем, подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Он мобилизует более €2 млрд, — сказал глава Евросовета.

Три из шести стран «Восточного партнёрства» — Украина, Грузия и Молдавия — подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Они также пользуются безвизовым режимом с ЕС. 21 мая 2021 года эти государства создали совместный формат для сотрудничества — «Ассоциированное трио».

Ранее в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Ассоциированное трио» должно в перспективе стать новой волной расширения Евросоюза. Также украинский президент отметил необходимость усиления компонента безопасности «Восточного партнёрства», в частности, координации совместных усилий стран Черноморского региона.

Ранее также сообщалось о встрече Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.