Ермак назвал страны, поддержавшие заявку Украины на членство в НАТО Глава офиса Зеленского Ермак: заявку Украины на членство в НАТО поддержали 11 стран

Фото: nato/flickr.com

Заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО уже публично поддержали 11 государств, заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Среди них значатся 10 европейских государств — членов Альянса, а также Канада. Ермак подчеркнул, что высказались еще не все, передает РИА Новости.

Наша официальная заявка уже в штаб-квартире НАТО в Брюсселе... Нас публично поддержало 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония, — рассказал он.

Глава офиса президента отметил, что Украина уже начала процесс вступления в НАТО и доведет его до конца.

30 сентября Зеленский объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг тогда отказался давать точный ответ о возможности вступления Украины в блок.

Накануне Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления страны в Альянс в ускоренном порядке. Речь идет о заявке на вступление в блок, по которой, как уже дали понять в Брюсселе, положительного ответа пока не будет.