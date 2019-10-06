https://static.news.ru/photo/2b5e0c06-e836-11e9-a246-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что окружение президента США Дональда Трампа не выполняет его поручений по выводу войск из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.

Президент США поднял вопрос о выводе войск с востока Евфрата. Однако его окружение не выполняет его поручений, — цитирует политика Анатолийское агентство.

Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил Вашингтон в поставках вооружения курдским формированиям в Сирии. Он сообщил о 30 тысячах грузовиков с оружием.

Как писал News.ru, Эрдоган 1 октября заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что Турция намерена действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.