Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ведется подготовка его телефонных разговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Речь может идти о вопросах экспорта украинского зерна.

Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским, — сказал журналистам Эрдоган.

22 июня представители России и Турции в Москве провели переговоры о безопасном вывозе зерна с территории Украины на турецких судах. Как сообщили в российском Министерстве обороны, говорилось также в целом о безопасности прохода судов в акватории Черного моря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева. По его словам, ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию. До этого президент России сообщил, что проще всего вывезти зерно с Украины через Белоруссию, однако для использования такого варианта нужно снять западные санкции с Минска. По его словам, именно так ставит вопрос президент Белоруссии Александр Лукашенко.