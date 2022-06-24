Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна Путин: Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева

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Россия готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева, заявил президент страны Владимир Путин в ходе онлайн-встречи БРИКС+. Глава государства также отметил, что ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.

Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территорий этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного — конструктивного похода со стороны киевских властей, — сказал Путин.

Ранее президент России сообщил, что проще всего вывезти зерно с Украины через Белоруссию. Однако для использования такого варианта нужно снять западные санкции с Минска. Именно так ставит вопрос президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнил Путин.

Ранее глава российского государства заявил, что Киев готов экспортировать около 20 млн тонн зерна. Это составляет около 2,5% на глобальном рынке зерновых культур. Глава РФ пришел к выводу, что в общем объеме продовольствия в мире экспорт украинской пшеницы составляет 0,5%, что, по его мнению, «ни о чем».