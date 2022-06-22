Минобороны России и Турции обсудили вывоз украинского зерна В Москве прошли переговоры между делегациями Минобороны России и Турции по украинскому зерну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители России и Турции в Москве провели переговоры о безопасном вывозе зерна с территории Украины на турецких судах, пишет РИА Новости. Как сообщили в российском Министерстве обороны, говорилось также в целом о безопасности прохода судов в акватории Черного моря.

21 июня в Москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны РФ и Министерства национальной обороны Турции, — говорится в сообщении.

Обе делегации подчеркнули, насколько важно действовать в этой сфере сообща. Уже удалось обеспечить выход из порта Мариуполя, его смогли покинуть некоторые турецкие суда, например сухогруз «Азов Конкорд». По итогам встречи была достигнута договоренность продолжать двусторонние консультации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз призывает Россию принять инициативу ООН по разблокированию портов Украины, чтобы появилась возможность вывозить из страны зерно морским путем. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, куда прибыл 16 июня.