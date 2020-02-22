https://static.news.ru/photo/09b55742-557a-11ea-88e6-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турция будет предпринять более решительные действия на территории Сирии. С таким заявлением выступил турецкий правитель Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, недавно он провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего была составлена дорожная карта по Сирии.

Борьба даётся нам непросто, у нас гибнут люди. Мы предпримем более решительные шаги, — отметил политик Измире во время выступления, трансляцию которого вел телеканал Эн-ти-ви.

При этом он не стал раскрывать, какие именно шаги сделает Анкара.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков, писал NEWS.ru.