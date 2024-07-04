Эрдоган предложил новый план конца СВО? Что должны сделать Россия и Украина

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы предложил Владимиру Путину «новый мирный план конца СВО» в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Что об этом известно?

О чем разговаривали Путин и Эрдоган в Астане

Эрдоган вновь предложил Путину стать посредником в переговорах с Украиной, чтобы достичь мирного соглашения, сообщила канцелярия турецкого президента по итогам встречи лидеров в Астане.

«Наш президент Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Астане, столице Казахстана, куда он направился на 24-й саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также актуальная ситуация в украино-российском конфликте», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что Турция продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и других странах. Также Анкара готова заложить основу для соглашения о прекращении конфликта на Украине — сначала путем достижения договоренностей о прекращении огня, а затем мирным соглашением.

Как отреагировали в России на предложение Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу турецкой стороны, заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган не будет посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

«Нет, невозможно», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что Путин и Эрдоган действительно обсуждали ситуацию на Украине на встрече в Астане.

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru отметил, что турецкий лидер хочет стать посредником, но «непонятно, что он подразумевает под понятием „Украина“, поскольку сейчас эта страна не представляет собой чего-то целостного».

«Есть украинский народ, украинские власти, которые встали на путь нацизма, есть радикальные неонацисты. Удовлетворить часть этой злобной публики невозможно. Они все время верещат о претензиях вернуть Крым, Донбасс и прочее. Сохранение такой публики у власти не только не отвечало бы задачам демилитаризации, но и денацификации Украины», — пояснил парламентарий.

Фото: kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

Какой мирный план мог предложить Эрдоган

По мнению Сергея Маркова, президент Турции мог предложить Владимиру Путину новый мирный план, который включал бы в себя, в частности, немедленное прекращение огня, обмен пленными и гарантии, что Украина не вступит в НАТО.

«Немедленное прекращение огня (выгодно Украине). Обмен пленными — всех на всех (очень выгодно Украине). Гарантии невступления в НАТО (выгодно России). Вступление Украины в ЕС в 2050 году. Демилитаризация территории Украины в широкой полосе вдоль границы с Россией под гарантии Турции и ЕС. Вопрос спорных территорий будет решаться на референдумах в течение пяти лет. Вокруг Одессы и Николаева образуются особые экономические зоны с восстановлением экономики (видимо, Турция с ее мощным строительным бизнесом будет играть там главную роль). Видно, что в плане не затронуты ни роль США, ни денацификация — демилитаризация — дедерусификация», — считает политолог.

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