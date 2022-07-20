Эрдоган: почти все страны Северной Европы стали «гнездами террора»

Почти все страны Северной Европы превратились в «гнезда террора», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters. Турецкий лидер напомнил, что заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут заблокированы Анкарой, если скандинавские страны не выполнят «обещания, связанные с терроризмом».

Почти все страны Северной Европы превратились в «гнезда террора», — сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что его страна не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих государств в предоставлении убежища террористам.

Более того, по мнению Эрдогана, Швеция и Финляндия имеют в своих парламентах лиц, поддерживающих Рабочую партию Курдистана (РПК). Впоследствии руководство Турции подготовило список из 10 требований, которые должны выполнить Стокгольм и Хельсинки в обмен на пересмотр турецкой позиции по их членству в НАТО.

В конце июня Эрдоган отметил, что Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране РПК.