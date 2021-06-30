Эрдоган анонсировал начало прокладки канала «Стамбул»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вскоре начнётся прокладка канала «Стамбул». Он соединит Чёрное и Мраморное моря, пройдя параллельно Босфору. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 26 июня, состоялась торжественная церемония начала строительства канала. В мероприятии принял участие и турецкий президент. Проект начали реализовывать с закладки одного из шести мостов через будущий канал.

Как сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, Турция строит не просто канал. В завершение проекта у страны появятся порты, а также иные инфраструктурные объекты, которые создадут многие рабочие места.

Канал даст новое дыхание Стамбулу. В скором времени мы начнём прокладывать канал, и через шесть лет он будет готов. Вокруг канала планируется построить сейсмостойкие дома, где будут проживать около 500 тысяч человек, — отметил политик.

Также Эрдоган вновь обвинил оппозицию в том, что она создаёт помехи для строительства «Стамбула».

Как стало известно ранее, в Анкаре уверены, что новая транспортная артерия частично разгрузит Босфор, ежегодно пропускающий свыше 50 тысяч судов, в том числе нефтяные танкеры. Проект планируют завершить к 2028 году, после чего судоходство в Босфоре либо сократят, либо прекратят совсем.

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, находясь в должности премьера Турции.