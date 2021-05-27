Эксперт: Путин и Байден не реанимируют Договор по открытому небу

https://static.news.ru/photo/c96a8bdc-beee-11eb-92c8-96000091f725_660.jpg Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят Договор по открытому небу (ДОН) в ходе встречи в Женеве, но им не удастся его реанимировать. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в беседе с NEWS.ru объяснил, почему у этого соглашения нет перспективы продления.

По его мнению, эта тема несомненно будет подниматься, поскольку она предварительно обозначена для обсуждения в российско-американском диалоге.

Тем не менее мне кажется маловероятным то, что может быть достигнут какой-то позитивный результат с точки зрения возможности возврата США. Дело в том, что это (выход Вашингтона из ДОН. — NEWS.ru) вполне просчитанная прагматичная линия американской администрации и в данном случае речь не идёт о том, что Байден критикует прежнюю администрацию Трампа. Это как раз лежит в сфере более широких интересов США, связанных и со стратегией, и с оперативным планированием, — рассказал Данилов.

По его словам, Вашингтон даже чисто технически вряд ли сможет сохранить своё участие в договоре, поскольку в техническом плане уже происходит вывод соответствующих авиационных систем из состава вооружённых сил страны.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что ДОН был обречён ещё с того момента, как администрация Дональда Трампа объявила о выходе из него. Он пояснил, что нынешний глава Белого дома продолжает политику своего предшественника как в отношении ДОН, так и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

19 мая президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. Это вынужденный ответный шаг Москвы на действия США, которые в прошлом году вышли из договора и не захотели возвращаться к переговорному процессу, несмотря на призывы российской стороны.