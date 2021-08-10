Эксперт оценил возможность революции в Турции

Попытка государственного переворота в Турции возможна, история страны знает много подобных случаев. Об этом Pravda.Ru сообщил директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-Турецкого форума общественности Сергей Марков.

Например, после неудачной попытки переворота в 2016 году произошла большая чистка, в результате которой арестовали сотни тысяч человек. Однако тогда президент Эрдоган избавился не от прозападных либералов, а от умеренных исламистов, очистив суды, прокуратуру, армию и систему образования, сообщил эксперт.

При этом понятно, почему прозападные либералы постоянно побеждают, ведь они пользуются поддержкой США и Евросоюза.

На сегодняшний день Эрдоган продолжает свои чистки, убирая умеренных исламистов и считая их виновниками государственного переворота. Однако ситуация складывается так, что реальный вызов ему бросают именно либералы, но он почему-то этого не замечает, резюмирует эксперт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает всё от неё зависящее для нормализации отношений с Арменией.