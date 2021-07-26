Эксперт оценил вероятность провокаций в Чёрном море из-за новых учений НАТО

В Грузии стартовали учения НАТО Agile Spirit 2021. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков в беседе с News.ru рассказал, стоит ли ждать новых провокаций у границ России в Чёрном море.

По его словам, в связи с последними событиями в НАТО поняли, что реакция России на провокации будет достаточно жёсткой. Президент России Владимир Путин неоднозначно дал понять это.

Я думаю, что здравый смысл здесь будет присутствовать. Сами эти учения в принципе носят провокационный характер, — сказал Ермаков.

Он подчеркнул, что учения Североатлантического альянса направлены на противодействия крупной державе, какой и является Россия. По мнению Ермакова, манёвры в Грузии — это ещё одна попытка НАТО укрепить своё влияние в черноморском регионе и противодействовать черноморскому флоту России. Эти учения рассчитаны на то, как будут действовать силы Альянса при возможном конфликте с РФ.

Ранее сообщалось, что в учениях НАТО в Грузии примут участие военнослужащие из Азербайджана, Великобритании, Грузии, Испании и других стран. Общее число привлечённых военнослужащих составит более 2500 человек. Ядром станут 1500 военнослужащих грузинской армии и 700 из США.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24 М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.