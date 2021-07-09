Капитана эсминца Defender наградили медалью за провокацию в Крыму

Капитана британского эсминца Defender на Украине наградили медалью за провокацию в Крыму. Как пишет RT, памятную награду «Защитник Украины» военный получил по итогам учений Украина — НАТО Sea Breeze 2021.

Церемония прошла в одесском Доме офицеров.

Эсминец Defender Великобритании устроил провокацию в конце июня, нарушив российскую границу у берегов Крыма. Самолёту Су-24М пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы отогнать военных из территориальных вод РФ.

На следующий день в Минобороны Великобритании заявили, что никаких выстрелов военные не слышали и шли, якобы не нарушая международного права. Правда позднее в Сети появилось видео британского журналиста, на котором видно, как военнослужащие на эсминце запаниковали и сменили курс после того, как услышали выстрелы.

Ещё позже выяснилось, что разрешение на провокацию выдал лично Борис Джонсон. Из-за предстоящей акции, которую предложили в Минобороны страны, переругались глава оборонного ведомства и глава МИД Доминик Рааб. Правда для СМИ Рааб сделал заявление, что Великобритания «продолжит так делать».