Эксперт объяснил, зачем Байден и Джонсон примут Атлантическую хартию

https://static.news.ru/photo/213cea72-c9f2-11eb-af98-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: Mark Thomas / Parsons Media/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Белого дом Джо Байден встретятся в графстве Корнуолл в преддверии саммита G7, где примут новую Атлантическую хартию. Руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов в беседе с NEWS.ru рассказал о смысле принятия этого документа

Эксперт рассказал, что в мире произошла определённая реконфигурация сил и игроков внутри Евроатлантического сообщества. После BREXIT Лондон ищет свою новую роль, которая связана с попытками глобализации внешней оборонной политики. Штаты же пытаются балансировать между различными направлениями партнёрства.

В этом смысле [Вашингтону] достаточно удобно помимо диалога с Евросоюзом и внутри НАТО усилить отдельную двухстороннюю линию, тем самым переформатировать особые отношения, которые до этого складывались, существовали и развивались между США и Великобританией, — заявил Данилов.

Вашингтону будут удобно «играть на двухстороннем треке» с Лондоном, подтверждая свои изменившиеся приоритеты, и не согласовывая это с другими партнёрами. Эксперт отмечает, что Европа не будет обладать существенными рычагами, которые могли бы изменить или повлиять на новую двухстороннюю атлантическую платформу.

Данилов считает, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Лондон был активным и последовательным союзником страны во всём, что касается стратегических установок.

США пытаются в лице Великобритании найти новых сильных адресатов своей политики, диверсифицировать инструменты влияния не европейские дела, — рассказал профессор МГИМО.

По его словам, в Лондоне также заинтересованы в сотрудничестве с Вашингтоном, поскольку ищут свою роль после выхода из ЕС.

Восстановлении особой линии связи с США даёт Великобритании много преимуществ с точки зрения реализации собственных интересов и с точки зрения своей позиции внутри Европы, которые стали достаточно проблематичными, — добавил эксперт.

Встреча с Джонсоном является не единственным пунктом первого зарубежного турне Байдена. Политик также посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а 16 июня встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Их переговоры пройдут на территории виллы Ла Гранж на территории Женевы.