Экс-спикер Рады назвал скандал вокруг КС Украины «костью для обсасывания»

https://static.news.ru/photo/5ab88c68-1b95-11eb-8e64-fa163e074e61_660.jpg Владимир Литвин Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин считает, что скандал вокруг Конституционного суда (КС) Украины создан искусственно. А его цель — изменить фокус повестки дня и отвлечь граждан от проблем страны.

В беседе с порталом Страна.ua ситуацию вокру КС Литвин назвал «костью, которую бросили обществу для обсасывания».

Во-первых, чтобы перекрыть тему результатов выборов — поражений, побед и измен. Во-вторых, переключить внимание с беспомощности в противодействии коронавируса, нарастающих смертей, в том числе из-за нехватки самого необходимого. Тогда как ковидний бюджетный фонд растранжиривается. Например, на патриотическое кино, — уверен экс-спикер Рады.

Также Литвин считает, что таким образом пытаются направить общественное недовольство на искусственно созданного врага. А главное, по его мнению, с помощью скандала вокруг КС власть заметает следы, поскольку решением КС удар правосудия отвели от многих уважаемых людей. А протесты против КС считает фикцией.



Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

КС аргументировал своё решение так: ветви власти на Украине являются независимыми друг от друга. А НАПК является органом исполнительной власти. Поэтому когда этот орган проверяет декларации судей — это вмешательство исполнительной власти в работу судебной, то есть нарушение конституции. А раз из формулировки закона нельзя выделить отдельно судей — значит, неконституционным следует признать весь закон в целом.

При этом против как минимум трёх судей КС НАПК в настоящее время расследует дела о неточностях в декларациях.

Нововведения в декларировании появились во времена президентства Петра Порошенко. Тот объявил переход на тотальное е-декларирование назревшим запросом украинского общества. При этом Международный валютный фонд тогда назвал введение е-декларирования ключевым условием для предоставления Украине необходимого ей транша, а Евросоюз внёс систему деклараций в список требований для предоставления Киеву безвизового режима.

Ранее представительпрезидента в КС Фёдор Вениславский заявил, что роспуск действующего состава Конституционного суда поможет разрешить кризис, связанный с исполнением антикоррупционной реформы. По его словам, инициатива Владимира Зеленского не противоречит ценностям, заложенным конституцией.

При этом ни в полномочия президента, ни в полномочия парламента этот вопрос не входит по конституции страны. Основной закон Украины исчерпывающе перечисляет основания и способ лишения должности судьи КС. За увольнение каждого судьи должны проголосовать две трети его коллег, писал NEWS.ru.