Экс-президента Франции госпитализировали в Париже

https://static.news.ru/photo/9e2eda1c-f6a9-11ea-ace6-fa163e074e61_660.jpg Валери Жискар д'Эстен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже госпитализировали бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. 94-летний политик находится в одном из столичных медицинских учреждений с 14 сентября.

Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники. Других подробностей и диагноза бывшего французского лидера не приводится.

Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.

Ранее NEWS.ru писал о госпитализации экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она попала в больницу из-за коронавиурса в тяжёлом состоянии. Политика даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Сейчас она уже выписана из медучреждения, её тесты на COVID-19 отрицательные.

