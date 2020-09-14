Экс-президента Франции госпитализировали в Париже

В Париже госпитализировали бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. 94-летний политик находится в одном из столичных медицинских учреждений с 14 сентября.
Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники. Других подробностей и диагноза бывшего французского лидера не приводится.
Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.
Ранее NEWS.ru писал о госпитализации экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она попала в больницу из-за коронавиурса в тяжёлом состоянии. Политика даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Сейчас она уже выписана из медучреждения, её тесты на COVID-19 отрицательные.
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