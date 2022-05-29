Экс-командующий ВДВ рассказал об указаниях США Польше по Украине Генерал-полковник Шпак: США запретили Польше вводить войска на Украину

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США запретили Польше направлять своих военных на Украину, поскольку Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией. Такое предположение сделал в ходе беседы с RT бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георгий Шпак. Он не исключил появления на территории бывшей союзной республики наёмников или добровольцев из Польши, но не кадровых военнослужащих.

Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень чёткую команду: не инициативничать, — объяснил Шпак.

По его мнению, «Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши».

Шпак также добавил, что в случае Третьей мировой войны, человечество столкнётся с ядерным конфликтом, в результате которого «победителей не будет».

Ранее директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин заявил, что Россия имеет возможность ударить по линиям снабжения в Польше. Причиной тому являются западные поставки оружия на Украину. По его мнению, продолжение поставок вооружений в зону боевых действий чревато развитием глобального конфликта.