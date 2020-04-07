Экс-глава ВОЗ и бывший госсекретарь призвали Трампа снять санкции с Ирана

https://static.news.ru/photo/7bcb82dc-753e-11ea-9a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Группа из двух десятков авторитетных дипломатов, включая бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт и экс-руководителя Всемирной организации здравоохранения Гру Харлем Брундтланд, призвали американского президента Дональда Трампа ослабить антииранские санкции из-за пандемии коронавируса.

Дипломаты опубликовали открытое письмо в газете The Washington Post, с которой Трамп судится за публикацию, как он считает, ложной информации о нём. Помимо Олбрайт и Брундтланд его подписали бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и экс-сотрудница Госдепартамента Венди Шерман, возглавлявшая делегацию США на переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Целенаправленное снятие санкций одновременно было бы верным с этической точки зрения и служило бы интересам здравоохранения и безопасности Соединённых Штатов, Европы и остального мира, — цитирует письмо ТАСС.

Авторы обращения к Трампу призвали отменить ту часть санкций, которая не позволяет Исламской Республике закупать медикаменты, продовольствие и медицинское оборудование.

По информации следящего за развитием пандемии Университета Хопкинса, в Иране число больных COVID-19 превысило 58 тысяч человек и продолжает расти. Погибли около 4 тысяч пациентов.

Как писал NEWS.ru, в конце марта Россия, Иран, Китай и ещё пять стран призвали генсека ООН осудить введение экономических санкций в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19, а также потребовать отмены существующих мер давления, чтобы «обеспечить всеобъемлющий и эффективный ответ всех членов международного сообщества на коронавирус».