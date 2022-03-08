Экс-глава МВД Украины Захарченко: Зеленский достоин пожизненного заключения

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко (возглавлял ведомство с 2011-го по 2014 год) в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что Украина при финансовой поддержке Запада задолго до начала спецоперации РФ готовилась к крупномасштабной войне с Россией. Сейчас, по мнению экс-министра, украинская власть потеряла рычаги управления государством, переговоры с ней малоперспективны, а президент Владимир Зеленский заслуживает пожизненного заключения. Виталий Захарченко назвал три возможных сценария развития новой Украины.

«Большая часть украинцев боится, телефоны прослушиваются»

— Я пытаюсь дозвониться многим известным людям на Украине: актёрам, певцам, которые проживают в Киеве. Все они отказываются разговаривать. Это проявление ненависти, на ваш взгляд?

— Совсем не факт. Некоторая часть жителей Украины действительно буквально нашпигована антироссийской пропагандой. Так как особенно последние годы в украинских СМИ активно насаждалась повестка о том, что якобы «Россия — враг, вот-вот нападёт на Украину и к этому нужно быть готовым».

Скажу больше: существует целое ведомство — так называемое министерство цифровой трансформации Украины, как раз занимающееся информационными вбросами и плодящее фейки, которыми в настоящее время буквально наводнены соцсети. Но большая часть украинцев боится, так как телефоны прослушиваются, соцсети давно взяты под контроль украинскими спецслужбами во взаимодействии с вышеупомянутым министерством.

Также собирается информация обо всех передвижениях украинцев, не только военнообязанных, но и мирного населения. Свежий пример: несколько моих бывших подчинённых (бывшие сотрудники органов внутренних дел Украины — NEWS.ru) после событий 2013-2014 гг. выехали в Россию, получили российское гражданство. На днях некоторым из них начали звонить родственники с Украины — умоляют вернуться, «покаяться перед Украиной» и рассказать во всеуслышание о том, что якобы Россия — это агрессор. В противном случае (отказа выполнять эти условия) представители националистических организаций пригрозили физическим уничтожением их родных и близких людей. А одному, наоборот, перезвонил родной отец и сказал, что если сын и его сослуживцы возвратятся на Украину, им не будут рады! И сказал дословно: «Будем вас убивать!»

Виталий Захарченко Личный архив Виталия Захарченко

«Я предупредил Януковича об опасности госпереворота ещё в апреле 2012 года»

— Есть мнение о том, что ВСУ вместе с нацбатальонами планировали начать большое наступление на Донбасс, а затем и на Ростовскую область 25 февраля. Вам что-то известно об этом?

— Я полагаю, что ответ на данный вопрос заключён в словах президента России Владимира Путина, который заявил о том, что «если драка неизбежна, то лучше бить первым». Подготовка к войне — не с ДНР и ЛНР, а крупномасштабной с Россией — Украиной все эти годы действительно велась. При многомиллиардной финансовой поддержке стран Запада, которые взрастили на свои деньги огромное количество радикальных и неофашистских организаций на территории Украины.

Это была отлично организованная группировка! В своё время на посту министра внутренних дел Украины я создал Управление стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины. Мы тщательно исследовали данное явление, собрали подробную доказательную базу и аналитические данные. Всё это в форме доклада я лично предоставил тогдашнему президенту Украины Виктору Фёдоровичу Януковичу.

Также ещё в апреле 2012 года я сообщил ему о том, что в Киеве готовится госпереворот. Через время я доложил секретарю СНБО — Совета Национальной Безопасности и Обороны Клюеву А.П. о существующих угрозах и, в частности, о многотысячном количестве некоммерческих организаций, напрямую финансируемых из США. Однако Виктор Фёдорович по неизвестным мне причинам оставил все изложенные факты без внимания.

А существовавшее в то время беспрецедентное заигрывание с тогдашней оппозицией привело не только к приходу во власть радикалов партии «Свобода», но и способствовало ослаблению государственных ветвей власти. Усиление же информационных возможностей олигархов, поддержавших госпереворот и всех без исключения радикальных националистических — неофашистских — организаций, было запредельным.

«Зеленский демонстрирует полную политическую беспомощность»

— Как вы считаете, у президента Украины Владимира Зеленского есть стратегия вывода страны из кризиса?

— Человек (Владимир Зеленский. — NEWS.ru) без какого бы то ни было опыта, политического и государственного. Какая у него может быть стратегия? Видеокадры, на которых он буквально умоляет «закройте небо», обращаясь к президенту США Джо Байдену, обошли весь мир. Байден в ответ даёт ему понять, что США закрывать небо не намерены. Иначе это будет третья мировая война, Байден это понимает. А третья мировая — это ядерная. Доводить ситуацию до такой крайности лидеры сверхдержав не намерены.

Владимир Зеленский zelenskiy_official/instagram.com

Но Зеленский продолжает настаивать. Не менее удивительны его противоречивые заявления то о том, будто «поляки дают 70 самолётов Украине», то «к нам едут частные компании — 16 тысяч контрактников, и они нас спасут». Человек бредит, он в неадеквате. Поэтому какая у него стратегия? Ему что велят, то он и будет делать.

— То есть вы согласны с теми, кто утверждает, что «Зеленский ничего не решает, а решает Байден»?

— Не обязательно решает Байден. Решают радикалы, неонацисты и неофашисты на Украине. Они считают себя «антироссией» и до недавнего времени были убеждены в безоговорочной победе над Россией. Выполнять минские соглашения та сторона изначально не собиралась. Даже несмотря на заявления Зеленского в начале его предвыборной кампании.

Он, как мы помним, обещал прекратить войну на юго-востоке Украины. Я готов допустить, что Зеленский был искренен — просто не понимал на тот момент по-настоящему, какие силы стоят за националистами. А за ними стоят специальные службы Великобритании и США, и это они диктуют условия лидерам нацбатов. А те, в свою очередь, диктуют Зеленскому, что ему делать и как. Он демонстрирует полную политическую беспомощность.

Что будет с Украиной дальше? Три сценария развития

— Но если и при прежнем президенте Украины Петре Порошенко, и при нынешнем Зеленском экономическое положение страны становилось всё хуже, то почему не было реакции украинцев? Ведь согласно поговорке, которая стала мемом буквально на днях, «кошелёк и холодильник — агитаторы гораздо более сильные, чем пропаганда»?

— Вопрос хороший и здравый. Но я ответил на него выше: люди боятся. Весь силовой аппарат украинской власти был нацелен на то, чтобы не дать зародиться политическим силам протестного движения. Оппозиция, так называемая «ОПЗЖ» («Оппозиционная платформа — За жизнь»), — это придаток офиса Зеленского: Лёвочкин, Бойко и прочие, которые рассказывали, будто являются защитниками людей и идеологии юго-востока, на самом деле не выходили из офиса Зеленского, потакали ему во всём.

В Украине за эти годы не появилось реальной силы, способной противопоставить что-либо в политическом и организационном плане действующей нацистской власти. Вся без исключения оппозиция зарабатывала деньги на «войне» — военном терроре против собственного народа на Донбассе: строила себе дома-замки, а также выводила капиталы в страны ЕС.

Зеленский подконтролен полностью западным спецслужбам, находится в ловушке, «на крючке», назовите как угодно. В связи с этим его будущее вызывает очень большие опасения. Сценарии киноисторий, в которых предателя уничтожали собственные же сподвижники или кураторы, грозят воплотиться для него наяву.

Мне кажется, что в минуты просветления Владимир Зеленский сожалеет о том, что в жизни, в отличие от кино, нельзя сказать «Стоп! Снято!» или перемотать плёнку назад. Возможны, конечно, и другие сценарии для этого актёра. Здесь всё зависит не от него.

Если, к примеру, ему отведут роль организатора партизанско-террористического сопротивления, то жизнь ему на некоторое время продлят. И попытаются слепить образ «героя-борца» за освобождение Украины. В любом случае, на мой взгляд, конец у этого горе-героя будет бесславный.

— Экс-премьер Украины Азаров заявил нам, что украинская армия фактически не подчиняется Зеленскому, там правят националисты и радиальные батальоны. Каковы перспективы ВСУ?

— Они продолжают вести сопротивление войскам Российской Федерации. Но это бесполезная затея без централизованного управления. А управление очевидно утеряно.

Так называемый главнокомандующий... ну какой из него главнокомандующий? Как он может управлять войсками? Никак. И мы это наблюдаем. Нацбаты, воинские части уже не понимают конечной цели своей военной кампании. Хотя продолжают буквально держать в заложниках мирных жителей — это происходит скорее уже по инерции и от страха за собственные жизни.

— Что ждёт Украину дальше?

— Зависит от скорости продвижения российских войск в ходе спецоперации и того момента, когда признают нелегитимной действующую власть.

С моей точки зрения, её уже можно считать нелегитимной. Так как фактически нынешняя украинская власть потеряла все рычаги управления государством, никакие обещания выполнять не в состоянии. В итоге и российская сторона, и так называемые «западные партнёры Украины» поймут, что с ними (Владимиром Зеленским и его командой. — NEWS.ru) бесполезно вести какие-либо переговоры, правильнее будет создавать альтернативные органы управления.

zelenskiy_official/instagram.com

Сценарии создания новой Украины могут быть различными. Начиная от попытки возрождения Украины времён Януковича путём возвращения Виктора Януковича и его команды, незаконно отстранённых в результате госпереворота от власти в 2014 году. Возможен и вариант разделения Украины на самостоятельные западную и центральную части, по примеру разделения в 1949 году ФРГ и ГДР. Возможен вариант некоего переходного правительства.

На мой взгляд, всё будет зависеть от степени успешности завершения спецоперации, а также стадии, на которой реальные геополитические игроки, стоящие за украинской властью, придут к выводу, что они могут принять решение о прекращении боевых действий на условиях, выгодных для них.

— Накануне в Брестской области Белоруссии завершился третий раунд переговоров России и Украины. По некоторым данным, в них планировал участвовать бывший президент Виктор Янукович. Он действительно участвует в урегулировании ситуации на Украине? Хочет ли Янукович вернуться на Украину в качестве президента?

— Мне об этом ничего не известно. Более того, я с Виктором Фёдоровичем очень давно не общаюсь, наши дороги разошлись много лет назад.

— Среди тех, кто мог бы возглавить Украину в нейтральном статусе, называли Олега Царёва.

— Если Царёв готов и считает, что справится, то он должен заявить свою программу развития, стратегию и идеологию. Пока я не слышал таких заявлений.

— Николай Азаров также неоднократно заявлял, что вывести страну из кризиса могла бы созданная им структура Комитет Спасения Украины. Что вы об этом думаете?

— Николай Янович Азаров — блестящий экономист, он возглавлял в своё время министерство финансов. Часть украинского общества возлагает определённые надежды на Николая Яновича, его поддерживают. Когда встанет вопрос возрождения экономики Украины, я уверен, опыт Николая Яновича будет однозначно востребован. Но вот как политическая сила заявленный им Комитет Спасения Украины за эти годы, начиная с 2014-го, никак себя не проявил. Кроме выступлений самого Николая Яновича в информационном пространстве.

Между тем, самый большой запрос в украинском обществе сегодня — запрос именно на политическую силу, которая смогла бы организовать новое будущее на Украине. И не демагогией и обещаниями, а реальными действиями по возрождению Украины.

При этом важно помнить: Украина — это государство, которое никогда больше не будет прежним. Оно будет каким угодно, но другим.

— Владимир Зеленский уже заявил, что готов обсуждать статус Крыма, ДНР и ЛНР и охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. Значит ли это, что президент Украины начинает прозревать?

— Если и так, то он поздно прозрел. О Крыме ему нужно было говорить в 2014 году, а о Донбассе — в 2015-2017 годах. Но у Зеленского впереди ещё очень много «прозрений», вот только они ему не понравятся. Такова жизнь!

— Будучи юристом, каким вы видите будущее Владимира Зеленского и его окружения после всего, что при них произошло в стране?

— Мне очевидно, что лидерами националистических движений, лично Владимиром Зеленским и его ближним окружением нарушены тягчайшие статьи уголовного законодательства, ими совершены тяжкие военные преступления, к которым не применим срок давности.

Для некоторых этих фигур я бы требовал пожизненного заключения, для Зеленского в том числе. И не только для этих лиц, но и для всех, кто находился на руководящих постах после переворота, например, для Турчинова, Яценюка, Парубия, Пашинского и т.д. В том числе для Коломойского (Игорь Коломойский. — украинский олигарх. — NEWS.ru) и его сподвижников.