Экономист рассказал, чем для США обернётся «наказание» КНР за коронавирус

https://static.news.ru/photo/d002ce32-9113-11ea-b79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Китай может продать часть государственного долга Соединённых Штатов в ответ на требование со стороны Вашингтона компенсаций за распространение коронавируса. Чем это может обернуться для США, объяснил руководитель Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Это самая очевидная реакция китайского правительства на готовящиеся в США мероприятия по конфискации государственных облигаций федерального казначейства, которые принадлежат КНР. Чтобы этого не допустить, Китай может эти активы продать. Так же поступила Россия, избавившись от своих вложений в американские ценные бумаги, когда началось введение санкций, — рассказал эксперт радио Sputnik.

По его словам, покупатели могут найтись как внутри США, так и за их пределами.

Их может выкупить ФРС. Это самый вероятный вариант. На американские обязательства всё ещё есть спрос, и ряд стран продолжает инвестировать в американский госдолг. Поэтому могут возникнуть и внешние покупатели, например в Юго-Восточной Азии, — считает Зубец.

Вместе с тем, подчеркнул он, подобное развитие событий может иметь опасные последствия для Соединённых Штатов, и инфляция тут ни при чём.

Для Америки главный риск тут — не инфляция, а то, что международные инвесторы всё больше разочаровываются в обязательствах американского казначейства. Раньше это был безрисковый актив. Они обладали иммунитетом — их нельзя было конфисковать или заморозить. Но американцы в последнее время убивают курицу, которая несёт золотые яйца. Считают, что они обойдутся без внешних инвесторов, поэтому всё чаще используют обязательства казначейства в качестве инструмента политической борьбы. Это может привести к тому, что стоимость обслуживания американского внешнего долга начнёт расти, — заключил руководитель института.

Как писал NEWS.ru ранее, власти США начали разработку плана действий по привлечению к ответственности за пандемию КНР. Вашингтон намерен добиться компенсации ущерба. Штаты могут ввести новые пошлины на товары из Китая, а могут и отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР «в качестве наказания за вирус».