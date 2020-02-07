https://static.news.ru/photo/e244c166-49a3-11ea-9fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Государственная пограничная служба Украины

Двум российским актёрам, пытавшимся дважды попасть на Украину из Молдавии, запретили въезд на десять лет. Об этом сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.

Под ограничения попали артисты и участники лирической комедии «Идеальный свидетель».

Двое из россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР (Автономной Республики. — NEWS.ru) Крым, — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение пограничников.

За это нарушение им запретили посещать Украину в течение трёх лет.

Из солидарности с коллегами вся труппа вернулась в Молдавию.

После первого отказа актёры через несколько часов повторили попытку пересечь границу на другом пункте пропуска, за что оба нарушителя были привлечены к ответственности за умышленное неисполнение вынесенного в их отношении решения и получили штраф. Кроме того, им был продлён срок запрета до десяти лет.

Остальным участникам труппы запретили въезд на Украину на три года.

Как писал NEWS.ru, летом 2019 года въезд на Украину запретили российской телеведущей Дане Борисовой после того, как она посетила Киев.