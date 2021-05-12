Движение ХАМАС готово остановить военные действия против Израиля

https://static.news.ru/photo/f85178c0-b33b-11eb-86bb-96000091f725_660.jpg Фото: Osama Baba/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС готово на обоюдной основе остановить военные действия против Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МИД РФ.

Спецпредставитель МИД РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провёл телефонный разговор с зампредседателем политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

Абу-Марзук от имени руководства ХАМАС заверил, что движение готово остановить любые военные действия против Израиля на обоюдной основе при том понимании, что международное сообщество окажет необходимое давление на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей, — говорится в сообщении МИД РФ.

Богданов отметил, что Россия акцентировала необходимость прекращения насилия, а также указывала на недопустимость нападения на мирных жителей вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.

Абу-Марзук заявил о недопустимости обстрелов жилых районов сектора Газа. Он также отметил, что израильтяне произвели противоправные действия в отношении палестинцев в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме. Стороны подчеркнули, что палестино-израильский конфликт следует решить на основе общепризнанных международных правовых норм. Главы Турции и России отметили особую роль посредников при содействии переговорному процессу.