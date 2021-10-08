Экзитполы зафиксировали лидерство правящей партии на выборах в Чехии

Выборы в сенат и региональные органы власти в Чехии

Проведённый 9 октября экзитпол показал победу с небольшим преимуществом над соперниками центристского движения ANO премьера Чехии Андрея Бабиша. Оно получило 27,75% голосов, а коалиция из трёх либеральных партий «Вместе» — 26,44%. Об этом сообщает CNN Prima News.

ANO побеждает на выборах с результатом 27,75% голосов, на втором месте находится коалиция «Вместе» с 26,44%, — говорится в сообщении агентства.

Другая либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», должна получить 15,01% голосов избирателей, а евроскептическое движение «Свобода и прямая демократия» — 10,01%.

Остальные движения и партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в состав парламента.

Отмечается, что явка на выборах превысила 60%.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на нарушения, допущенные в ходе парламентских выборов в Германии. Так, по её словам, из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признали недействительными свыше 13 тысяч голосов. Ещё на ряде участков пересчёт голосов привёл к изменению результатов.