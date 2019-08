Некий пользователь под псевдонимом Danny Dutch опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик, при просмотре которого создаётся впечатление, что движущиеся по дороге автомобили внезапно бесследно исчезают у ограды моста через реку.

Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5