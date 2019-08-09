https://static.news.ru/photo/13235d20-bbfa-11e9-900b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Dutch/Twitter

Пользователей Сети озадачила оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями и мотоциклами.

Некий пользователь под псевдонимом Danny Dutch опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик, при просмотре которого создаётся впечатление, что движущиеся по дороге автомобили внезапно бесследно исчезают у ограды моста через реку.

Эта дорога ведёт в никуда, — подписал он загадочное видео.

Всего за несколько часов публикация набрала сотни тысяч просмотров и стала вирусной, сообщает Daily Mail.

Многочисленные комментаторы не смогли найти объяснение увиденного и признались, что новая оптическая иллюзия их озадачила. При этом один из пользователей всё-таки нашёл разумное объяснение, пояснив, что на самом деле никакой реки и моста в данной местности нет, а на видео запечатлена крыша веранды, на которой собралась вода после дождя. Именно поэтому создалась такая иллюзия.

Ранее News.ru писал о том, что фотография ледяных яблок, висящих на деревьях, опубликованная жителем Мичигана Эндрю Ситсемой в Facebook, вызвала бурную реакцию среди пользователей социальной сети. На снимке изображена яблоня, на ветвях которой висят полностью прозрачные ледяные шары. При этом внутри плодов образовалась пустота. Пользователи оставили в комментариях множество догадок о том, как это могло произойти.