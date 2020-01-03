https://static.news.ru/photo/50bdf916-304d-11ea-94b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не должен думать, что на смерть командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани не последует ответной реакции. Об этом во время траурной церемонии заявила дочь убитого Зейнаб Сулеймани.

Она подчеркнула, что после смерти её отца для Штатов и Израиля настал «тёмный день». Слова Зейнаб Сулеймани передаёт Reuters, ссылаясь на государственное телевидение.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В воскресенье глава Белого дома пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад.

Как ранее сообщал NEWS.ru, новый командующий силами «Кудс» Исмаил Каани пообещал изгнать из региона американцев. Каани сказал, что «продолжит путь мученика Сулеймани».