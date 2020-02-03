Дочь мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка, стала супругой наследника другого преступного клана. Свадебная церемония прошла в соборе в городе Кулиакан, столице штата Синалоа.
Избранником Алехандрины Жизели Гусман стал племянник Бланки Маргариты Касарес. На торжестве выступали популярные мексиканские группы и артисты.
Епархия римско-католической церкви Кулиакана подтвердила информацию о бракосочетании, однако раскрыть подробности отказалась,
Ранее NEWS.ru писал, что в Мексике правоохранители задержали сына наркобарона Коротышки Овидио Гусмана Лопеса по обвинению в сговоре с целью распространения марихуаны, кокаина и метамфетамина. Его поимка привела к вооружённому противостоянию в Кулиакане, в результате Лопеса отпустили. Издание The Guardian внесло мексиканца в рейтинг 10 самых разыскиваемых преступников мира.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен