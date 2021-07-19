Дипмиссия РФ объяснила угрозу появления в Европе гиперзвуковых ракет США

Посольство РФ в США предостерегло Соединённые Штаты от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Подобный шаг может повысить вероятность случайного конфликта, отметили в Twitter представители дипмиссии РФ.

Так российские дипломаты отреагировали на слова официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Соединённые Штаты якобы разрабатывают гиперзвуковые ударные системы только в неядерном оснащении.

Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полёта оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта, — отметили в посольстве РФ.

Ранее стало известно, что дестабилизирующим фактором называет Минобороны США новые российские разработки в области гиперзвукового оружия. Причиной является тот факт, что данные ракеты могут нести ядерный заряд. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.