16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Дипмиссия РФ объяснила угрозу появления в Европе гиперзвуковых ракет США

04:50, 20 июля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Посольство РФ в США предостерегло Соединённые Штаты от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Подобный шаг может повысить вероятность случайного конфликта, отметили в Twitter представители дипмиссии РФ.

Так российские дипломаты отреагировали на слова официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Соединённые Штаты якобы разрабатывают гиперзвуковые ударные системы только в неядерном оснащении.

Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полёта оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта, — отметили в посольстве РФ.

Ранее стало известно, что дестабилизирующим фактором называет Минобороны США новые российские разработки в области гиперзвукового оружия. Причиной является тот факт, что данные ракеты могут нести ядерный заряд. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео