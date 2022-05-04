«Дипломатическое болото»: Зеленский высказался о Минских соглашениях

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе являлись «дипломатическим болотом», передаёт РБК. Он подчеркнул, что Украина большое не войдёт в подобное «болото».

Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не войдёт, — сказал Зеленский на Wall Street Journal CEO Council Summit.

По словам главы Украины, когда он занял пост президента «Минск — 2» уже не выполнялся, а сам этот документ несерьёзен. Он добавил, что он против подобного соглашения и подобных ему документов на Украине не будет.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что специальная военная операция России на Украине является правильным шагом, другого выбора у Москвы не было. Глава государства подчеркнул, что все поставленные цели будут достигнуты. Главной из них он назвал помощь жителям Донбасса. По его словам, Россия была вынуждена признать народ Донецкой и Луганской народных республик, потому что украинские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, которые были нацелены на мирное решение проблем Донбасса.

Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года после консультаций Трёхсторонней контактной группы. Соглашения были согласованы главами государств «нормандской четвёрки» — России (Владимир Путин), Украины (Пётр Порошенко), Германии (Ангела Меркель) и Франции (Франсуа Олланд). Документ предполагал прекращение огня в Донбассе, отвод войск, обмен пленными, принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведение местных выборов на этой территории, а также вывод незаконных вооружённых формирований, военной техники, боевиков и наёмников с территории Украины.