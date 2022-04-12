«Цели будут достигнуты»: Путин о спецоперации России на Украине

Специальная военная операция России на Украине является правильным шагом, другого выбора у Москвы не было, заявил на пресс-конференции после посещения космодрома Восточный президент РФ Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что все поставленные цели будут достигнуты.

Нет никаких сомнений, что задачи и цели специальной операции на территории Украины будут выполнены, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва не могла избежать столкновения с антироссийскими силами, которые специально взращивались на Украине. По его словам, это был вопрос времени.

В ходе поездки на космодром Восточный глава государства заявил, что воздушно-космические силы России в ходе спецоперации на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно.

Накануне российский авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил защищённый командный пункт украинских войск в окрестностях города Часов Яр к северу от Донецка. Всего за 11 апреля было уничтожено 42 объекта ВСУ. Также он рассказал, что российские военные уничтожили ТРК «Точка-У».