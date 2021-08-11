Дерматолог рассказала об опасности отказа от ежедневного душа

Отказ от ежедневного принятия душа может негативно сказаться на состоянии кожи и привести к обострению дерматологических заболеваний. Об этом заявила дерматолог Эмека Окороча, сообщает Daily Mail.

У человека может развиться гиперпигментация, экзема, псориаз, а также будет неприятно пахнуть от тела из-за размножения бактерий, добавила эксперт.

С ней согласилась косметолог Ялда Джамал. Она посоветовала регулярно мыть подмышки, ступни и гениталии, чтобы уменьшить риск возникновения неприятного запаха. Отказ от ежедневного принятия душа грозит возникновением кожных инфекций, грибка и бородавок. Если человек чрезмерно потеет, тогда у него снижается чувствительность кожи к ультрафиолету. Чтобы избежать этого, следует мыться каждый день.

Ранее врач-трихолог Юлия Нагайцева рассказала об опасности ржавой воды для человека. Она пояснила, что такая вода может повлиять на облик, если мыть ею высветленные волосы. Есть опасность, что они приобретут желтоватый оттенок. На такой воде не стоит готовить или пить её.