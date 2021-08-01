Трихолог рассказала об опасности ржавой воды

Врач — дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева рассказала о том, какую опасность для человека может нести ржавая вода, которая течёт из крана после отключения водоснабжения. В беседе с радио Sputnik она отметила, что пить или готовить на такой воде пищу вряд ли кто решится.

Нагайцева подчеркнула , что нет особой опасности, если ржавой водой мыться. Большое количество железа в такой воде вреда здоровью не принесёт, поскольку в организм не проникнет.

Стоит понимать, что кожа — это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников, — указала Нагайцева.

Она добавила, что ржавая вода может повлиять на облик человека, если волосы у него до этого были высветлены. После мытья они приобретут нежелательный желтоватый оттенок, и их опять придётся осветлять.

Волосам в этом случае не позавидуешь — чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут, — подчеркнула дерматовенеролог.

Ранее стало известно, что во время купания в стоячей воде человек рискует заразиться церкариозом — инфекционной болезнью, передающейся от уток. Об этом рассказала профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова. По словам специалиста, церкариозом можно заразиться в открытых водоёмах, которые не обследуются санэпидемстанцией.