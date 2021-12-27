Депутат Рады заявил, что Зеленский боится Кадырова

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что у Зеленского есть страх перед Рамзаном Кадыровым. Поэтому он и не ответил главе Чечни на высказывание о необходимости присоединения Украины к России, пояснил депутат на своём YouTube-канале.

Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем [говорить о внешнеполитической ситуации]. По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. Им как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может, это у Зеленского там по-прежнему ещё есть тот страх, он же там когда-то ещё и извинялся [перед Кадыровым], — сыронизировал народный избранник.

Речь идёт о заявлении Рамзана Кадырова, что Украине может грозить присоединение к РФ из-за антироссийской политики Зеленского. Глава Чечни заявил, что Украина — это российская территория. Кадыров добавил, что если бы ему поручили решить этот вопрос, то он бы давно присоединил Чечню к Украине либо решил этот вопрос непосредственно в Киеве.

Ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук высказал мнение, что для встречи с президентом России Владимиром Путиным лидеру его страны Владимиру Зеленскому придётся пройти через «унижение», однако ситуация с дефицитом газа в стране требует решения.