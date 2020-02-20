https://static.news.ru/photo/26cb845c-53ac-11ea-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Лидер украинской парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе «зону отчуждения». По его мнению, эта территория должна стать «подушкой безопасности» для Киева.

Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены, — заявил депутат в эфире радио «Новое время».

По его словам, в Донбассе не должно быть военных, а мониторинг соблюдения правил безопасности должна вести миссия.

Военный конфликт на Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР), на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями. Воюющими на стороне сепаратистов не раз были замечены граждане России.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.