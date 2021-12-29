Депутат Госдумы заявил о наступлении мирового голода в 2022 году

Депутат Госдумы Михаил Делягин спрогнозировал наступление голода в некоторых странах мира в 2022 году. К этому может привести рост цен на газ, из-за чего прекратится производство минеральных удобрений, заявил политик в интервью «Украине.ру».

Это негативно повлияет на урожай, особенно негативно скажется такая ситуация на европейских странах. Делягин отметил, что в Европе используют гидропонику, где питательных веществ почти не осталось.

Но нас это тоже касается, потому что минеральные удобрения из нашей страны будут в значительной степени вывезены на экспорт и нам останется меньше, чем раньше. Для мира это означает прямой дефицит продовольствия. У Европы-то будут деньги, они могут забрать еду из тех стран, которые живут за счёт еды, это Северная Африка, Средний и Ближний Восток. И они могут остаться без еды, — рассуждает депутат.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов в пользу спота. Еврокомиссия «целенаправленно» выбирает спот, хотя он не даёт понимания, что произойдёт на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.