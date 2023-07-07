В Госдуме назвали условия передачи пассажирских самолетов в Иран Депутат ГД Толмачев: передача Ирану российских самолетов не должна противоречить интересам РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрос со стороны Ирана на представление трех российских пассажирских самолетов говорит о несостоявшейся попытке Вашингтона деиндустриализации российской экономики, заявил в комментарии NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. При этом он отметил, что сотрудничество с Ираном не должно идти в ущерб срокам, установленным для замены иностранных самолетов на отечественные на российском внутреннем рынке авиаперевозок.

Компетентные органы должны спрогнозировать эффекты для рынка авиаперевозок и туриндустрии прежде, чем будет принято решение по этому вопросу. Перед Россией стоят задачи в сжатые сроки заместить иностранные самолеты и понизить цены на внутренние авиаперевозки, нельзя допустить их срывов. Если называть вещи своими именами, это событие — наглядное подтверждение несостоятельности планов США по деиндустриализации российской экономики. Вашингтон не только не разрушил авиационную промышленность России, но и помог найти новых клиентов для наших авиапроизводителей, — заявил Толмачев.

7 июля глава Ассоциации бюро авиапутешествий и туризма Ирана Хорматолла Рафии сообщил, что страна запросила у России три пассажирских самолет для внутренних и зарубежных рейсов. В случае успешных переговоров Иран может увеличить запросы на российские лайнеры.

Депутат отметил, что обращение Ирана неудивительно, учитывая, что Тегеран ранее присоединился к ШОС. Это решение было принято 4 июля на 23-м саммите организации под председательством Индии.