Иран вступил в ШОС

Фото: kremlin

Участники заседания Совета глав государств – членов ШОС

Иран официально присоединился к Шанхайской организации сотрудничества, такое решение было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии, передает ТАСС со ссылкой на Секретариат ШОС. В сентябре прошлого года на саммите в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана по вступлению в организацию.

Таким образом Тегеран стал девятым членом межгосударственного объединения.

Организация появилась летом 2001 года в Шанхае. В ее составе значились шесть стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в ШОС вступили Индия и Пакистан.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита приветствовал присоединение Ирана к ШОС. Глава государства подчеркнул, что общая задача объединения — помочь Тегерану встроиться в работу организации. Президент добавил, что Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Ранее Reuters сообщало, что вступление Ирана и Белоруссии в ШОС станет одной из основных тем саммита, который впервые проходит под председательством Индии.