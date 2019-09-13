https://static.news.ru/photo/017d8908-d561-11e9-a70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Поездка в Крым стала незабываемым впечатлением для американской делегации, которая прибыла на полуостров с ознакомительным визитом. Об этом заявил член общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсон. Он заявил, что этот регион по праву может считаться самым красивым местом в мире.

Мы восхищены полуостровом. Визит оставил незабываемые впечатления. Каждый из членов делегации может с уверенность сказать, что Крым — это самое красивое место в мире, — заявил он в беседе с РИА Новости .

Он добавил, что регион богат своим историческим наследием и это не может не привлекать сюда большое количество туристов. Член делегации пообещал, что после возвращения на родину донесёт всю правду о Крыме до американской общественности.

Ранее итальянский профессор Коладжеро ла Веккья, который вопреки санкциям приехал в Крым, признался в любви к полуострову. По его словам, регион восхитил его своей красотой и гостеприимством, писал News.ru.