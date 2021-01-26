Давосский форум включил в программу выступление Путина

https://static.news.ru/photo/fc29fd6c-5ffa-11eb-8df8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Давосский форум обновил программу, включив в неё выступление президента РФ Владимира Путина.

Выступление российского лидера состоится 27 января в 14:00 по московскому времени. Согласно программе, на него отведено полчаса, передаёт РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии.

В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев.

Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы, писал NEWS.ru.