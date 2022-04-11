Дания и Швеция сняли ограничения на выдачу виз россиянам

Власти стран Дании и Швеции отменили ограничения на въезд граждан России, а также возобновили приём документов на получение всех типов виз. Отметим, что в список отменённых ограничительных мер попала сдача ПЦР-тестов. Помимо этого, путешественникам также не потребуется соблюдать режим самоизоляции после въезда на территорию страны. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда, — сказано в сообщении.

Шведские центры по получению виз VFS Global, в свою очередь, также восстановили приём документов для жителей России. Заявки на получении визы для путешествия в Швецию можно будет подать за шесть месяцев до запланированной поездки, но не позднее, чем за 14 дней до въезда.

Ранее власти Франции отменили для въезжающих в страну россиян требование о предоставлении сертификатов вакцинации против COVID-19 и ПЦР-тестов, говорится на сайте генерального консульства Франции в Москве. Также для въезда больше не потребуется международный сертификат и доказательства наличия веских причин для посещения страны, отмечается в сообщении.