Daily Mail: Макрона напугали слова Путина о Хиросиме и ядерном ударе

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Слова российского президента Владимира Путина о ядерных ударах США по Хиросиме и Нагасаки испугали французского коллегу политика Эммануэля Макрона, пишут журналисты Daily Mail со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Авторы материала считают, что РФ готова применить на Украине тактическое ядерное оружие, чтобы конфликт быть заершен. По словам инсайдеров, Путин в беседе с Макроном заявил, что в 1945 году прогремели взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии. И эти удары, передают собеседники прессы высказывание президента России, показали, что «можно победить без атак на крупные города».

Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев, — передает издание.

Два дня назад канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента России пообещать не применять ядерное оружие на Украине. Он сделал это заявление на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. Применение ядерного оружия Шольц назвал «пределом, который нельзя перейти».

До этого страны — члены G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае возможного применения ядерного, химического или биологического оружия. Страны «Большой семерки» также осудили «ядерную риторику» Москвы.