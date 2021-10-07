ЦРУ создаст центр по противодействию «глобальному вызову» со стороны КНР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создаст в своей структуре специальный центр по противодействию «глобальному вызову» со стороны КНР, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании China Mission Center [«Центр операций по КНР»] для реагирования на глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области деятельности управления, — говорится в сообщении.

В нём также подчеркнули, что ЦРУ также продолжит следить за другими важными угрозами, которые включает «агрессивную Россию, провокационно ведущую себя КНДР, враждебный Иран, а также борьбу с терроризмом».

Ранее Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) разослало своим резидентурам за рубежом сообщения о «десятках» потерянных информаторов. Депеша под грифом «совершенно секретно» содержала конкретное число агентов, казнённых соперничающими разведками.