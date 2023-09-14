Что сейчас происходит у Работино в Запорожье, куда прорываются ВСУ Readovka: разведчики ВС РФ взяли в плен у Работино 12 бойцов ВСУ

Фото: МО РФ

В Запорожской области в боях за Работино и Вербовое разведчикам из 1430-го полка удалось захватить в плен 12 бойцов ВСУ и технику противника, передает Readovka. МО РФ эту информацию не подтверждало. Какая обстановка сейчас складывается на Ореховском направлении?

Ситуация у Работино 14.09.2023, последние новости

«Бои у Работино: враг пытается прорваться к Новопрокоповке, десант уничтожает боевиков ВСУ. Казачий полк ВДВ продолжает активно уничтожать наступающие штурмовые группы ВСУ на Запорожском фронте. ВСУ пытаются прорваться к Новопрокоповке, атакуя наши опорные пункты. Разведка с помощью БПЛА вскрывает движение противника, наводит артиллерию, которая уничтожает боевиков», — пишут «Военкоры Русской Весны».

По информации Readovka, на Ореховском направлении ВС РФ не дали ВСУ прорваться между Работино и Вербовым.

«На Времевском выступе ВСУ провалили попытку прорыва к востоку от Старомлыновки. В боях за Работино и Вербовое разведчикам из 1430-го полка удалось захватить в плен 12 боевиков и технику врага. Вээсушники пытались застать наших солдат врасплох, но были наказаны огнем РПГ и ПТУР, поразивших два танка и две бронемашины. Как стало известно, среди шедших на убой украинских солдат в безумной атаке участвовал американский наемник», — сообщил источник.

По данным WarGonzo, на Запорожском направлении украинские войска после артобстрелов продолжали атаки у Новопрокоповки и Вербового.

«ВКС РФ наносили удары по их позициям в селе Работино. ВСУ били по российским подразделения в Копанях, Ильченкове и Новопокровке», — рассказали авторы канала.

Корреспонденты РИА Новости сообщили про обстановку на участке Работино — Вербовое, ставшего в последние месяцы самым горячим местом фронта.

«Бойцы рассказывают, что ВСУ практически не используют бронетехнику для атак, а пытаются наступать пешими группами. Российский спецназ „Осман“ активно применяет здесь FPV-дроны, основные цели — легкобронированная техника», — добавили журналисты.

Минобороны РФ предоставленную информацию от военкоров не подтверждало.

Фото: МО РФ

Зачем ВСУ наступают у Работино

Telegram-канал «Война с фейками» отметил, что в августе ВСУ бросили в бой у Работино подготовленные по стандартам НАТО: 82-я и 46-я бригады. Киев планировал взять под контроль Работино, затем выйти к Токмаку, который открывает движение к Мелитополю.

«На протяжении нескольких недель ВСУ оспаривали контроль за поселком Работино, но к Токмаку приблизиться не смогли. Теперь целью украинского наступления 2023 года объявлено даже не взятие этого городка, находящегося в скромных двадцати километрах от линии фронта, но просто выход к железной дороге в любом месте», — добавил источник.

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