Что происходит в Харьковской области в зоне СВО: последние новости

Фото: МО Украины

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины занимаются возведением линии обороны на подступах к Харькову. Что сейчас там происходит?

Марочко уточнил, что украинские военные ведут активные инженерные работы по возведению фортификационных сооружений юго-восточнее Харькова.

«Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия», — сказал военный эксперт.

Что сейчас происходит в Харьковской области

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 1 сентября в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что линия фронта в Харьковской области сдвигается в сторону Купянска, несмотря на постоянные контратаки ВСУ.

«Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска», — заявил он.

31 августа Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении в Харьковской области подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. Были отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.

«В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», — сообщили в военном ведомстве.

По данным Андрея Марочко, в Харьковской области увеличились случаи оставления украинскими военными своих позиций, из-за чего Киев отправил в регион инспекционную комиссию для проверки личного состава ВСУ.

«В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из красной зоны в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных», — отметил он.

Как оценивают ситуацию в Харьковской области в США

Американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube заявил, что после полного разгрома наступающих сил ВСУ на Южном направлении российская армия возьмет под контроль Харьковскую область. Он отметил, что «ВС РФ уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком в районе Харькова». По его мнению, украинской армии «самое время переходить к оборонительной тактике».

«Конечно, в моем понимании лучше уже сейчас заключить мир, но если рассматривать происходящее с военной точки зрения, то ВСУ должны прекратить атаки», — сказал Хинкл.

Американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил, что, отказываясь от переговоров, Украина может лишиться Одессы и Харькова.

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом», — сообщил Хортон.

Он считает, что со временем Киев пойдет на переговоры и будет вынужден сделать территориальные уступки. Скотт Хортон допустил вероятность перехода значительной части восточных регионов Украины под контроль РФ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные испытывают серьезные трудности на трех направлениях в Донбассе. По его словам, проблемы фиксируются в районах Артемовска и Красного Лимана на территории ДНР, а также под Купянском в Харьковской области.

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