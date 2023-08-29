В ЛНР сообщили, что в Харьковскую область прибыла комиссия для проверки ВСУ Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки состава ВСУ

Фото: МО Украины

Киев направил в Харьковскую область инспекционную комиссию для проверки личного состава ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это связано с участившимися случаями оставления военными своих позиций и необъективной подачей информации о численности бойцов.

В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из «красной зоны» в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных, — сказал Марочко.

Он отметил, что в случае обнаружения комиссией нарушений виновным предъявят служебные взыскания или назначат уголовную ответственность.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ попали под огонь своей артиллерии в районе Новоселовского под Купянском. Он добавил, что украинская военная техника начала двигаться в противоположном направлении, из-за чего ее ошибочно приняли за российскую колонну. В результате артиллерийского удара техника ВСУ была повреждена или полностью уничтожена, а украинские солдаты направились в ближайшую лесополосу.

До этого Марочко заявлял, что колонна инженерной техники Вооруженных сил Украины прибыла в Харьков. В составе колонны двигались понтонные автомобили КрАЗ. Он предположил, что украинская армия планирует форсировать ближайшие реки и перейти в контрнаступление.