ВС РФ нанесли удар по командному штабу ВСУ у Красноармейска: кто там был

Фото: МО РФ

Ракетный комплекс «Искандер-М»

Российская армия нанесла ракетный удар по полевому штабу ВСУ в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР, заявил военкор Андрей Руденко. Кто там мог находиться?

По информации Руденко, штаб поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проводилось совещание командиров ВСУ. В МО РФ эти данные не комментировали.

«ВС РФ нанесли удар двумя ракетами „Искандер“ по зданию, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск», — написал журналист.

Руденко также показал кадры, на которых запечатлен момент удара. Судя по записи, ВСУ сформировали полевой штаб в здании промышленного назначения на окраине Красноармейска. Ракеты разрушили сооружение практически до основания. После взрыва выстояли лишь небольшие части стен. Потери ВСУ во время этой атаки Руденко не уточнил.

Кто мог находиться в штабе ВСУ во время ракетного удара

«В районе Красноармейска (ДНР) поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск „Хортица“. Командиром этой ОСГВ является командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Также артиллерийские и авиаудары были нанесены по резервам противника в районах н. п. Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области», — написал военкор Александр Поддубный в авторском Telegam-канале.

По информации Минобороны РФ, в районе населенного пункта Красноармейск российская армия поразила передовой пункт управления объединенной группировки ВСУ «Хортица». Других подробностей ведомство пока не приводит.

Фото: МО РФ Ракетный комплекс «Искандер-М»

Когда последний раз Сырский делал заявление

Командующий Сухопутными войсками ВСУ 30 августа сообщил, что украинская армия испытывает серьезные трудности на трех направлениях в Донбассе. По его данным, проблемы фиксируются в районах Артемовска и Красного Лимана на территории ДНР, а также под Купянском в Харьковской области.

«Обстановка на Восточном фронте остается сложной», — признал генерал.

Сырский подчеркнул, что вдоль линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, он отметил, что российские войска осуществляют перегруппировку, а также подтягивают дополнительные силы.

Когда в последний раз применяли «Искандеры» в ходе СВО

Российская армия ударом ракеты «Искандер» уничтожила вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его информации, также ударами БПЛА были уничтожены два пикапа с боевиками в районах совхоза «Октябрь» и Левадного.

«Ударом ракеты „Искандер“ уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки», — сказал Чехов на видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны России.

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