Генерал ВСУ раскрыл самые проблемные участки фронта в Донбассе Генерал Сырский: ВСУ испытывают трудности в боях под Артемовском и Купянском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности на трех направлениях в Донбассе, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, которые приводит Military Media Center, проблемы фиксируются в районах Артемовска и Красного Лимана на территории ДНР, а также под Купянском в Харьковской области.

Обстановка на восточном фронте остается сложной, — признал генерал.

Как утверждает генерал, вдоль линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, он отметил, что российские войска осуществляют перегруппировку, а также подтягивают дополнительные силы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также заявлял, что самые горячие точки находятся вблизи Урожайного и Старомайорского, где подразделения ВСУ предпринимают отчаянные попытки закрепиться. Он также заявлял, что российским военным удалось улучшить позиции на Авдеевском направлении.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что ВСУ понесли серьезные потери под Купянском, бросив все силы на безуспешные попытки прорвать российскую оборону. Он полагает, что украинское командование действует вразрез с рекомендациями западных военных инструкторов.