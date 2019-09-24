Саммит ООН по климату, открывшийся 23 сентября в Нью-Йорке, запомнился ярким выступлением 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг. Не скрывая яростных интонаций в голосе, молодая эко-активистка обвинила политиков во лжи и в том, что «они украли у неё детство». Несколькими днями ранее она спровоцировала, возможно, самый масштабный экологический митинг в мировой истории. News.ru рассказывает, что нужно знать о девочке, которая в одночасье стала мировой знаменитостью.

В её убеждения внёс вклад синдром Аспергера

Грета с рождения страдает синдромом Аспергера. Это отклонение в развитии похоже на аутизм, однако страдающие им могут сохранять высокий интеллект и вести социальную жизнь, хоть и испытывают с этим затруднения. Люди с синдромом Аспергера не понимают двусмысленности, иронии и лжи, часто испытывают беспокойство и зацикленность на какой-либо мысли. Когда Грете было восемь лет, на уроке в школе показали фильм про последствия глобального потепления для планеты.

Мои одноклассники были обеспокоены этим фильмом, — поделилась она позже в разговоре с The Guardian, — но когда он кончился, они начали думать о чём-то другом. Я не могла так сделать. Эти картинки застряли в моей голове.

Раздумья о судьбе планеты стали одной из причин, по которой позже Грета впала в депрессию и перестала посещать школу. Эко-активизм помог ей преодолеть последствия этого события.

Does she want to kill him?! pic.twitter.com/4YvoUDFrwy — Ali Özkök (@Ozkok_A) September 23, 2019

Ей помогли связи с известными людьми

В мае 2018 года Грета приняла участие в конкурсе эссе на тему экологии шведской газеты Svenska Dagbladet. Она вошла в число победителей, её сочинение опубликовали, и это привлекло внимание активиста Бо Торена. Он связался с ней и подкинул идею «школьной забастовки». К нему самому она пришла после того, как под давлением демонстраций американских подростков в США частные компании и штаты частично ужесточили правила продажи огнестрельного оружия.

Грете идея понравилась, и 20 августа 2018 года она вышла на первую забастовку возле здания шведского парламента. Она предложила всем ученикам протестовать вместо походов в школу в последний рабочий день недели в рамках акции «Пятницы для будущего». В первый день она просидела на улице одна, но уже в следующую пятницу её усилия заметили, и к ней присоединилось больше человек. О девочке начали писать журналисты, кроме того, её мать, известная оперная певица Малена Эрнман, поделилась историей дочери с тысячами своих подписчиков в соцсетях и в автобиографии.

Малена Эрнман Palm Ulf/Aftonbladet/Tt/Global Look Press

Шведские СМИ писали о том, что в раскрутке Греты принимал участие пиарщик Ингмар Ренцхог, который оперативно создал организацию We don’t have time на волне популярности школьницы и привлёк туда $2 млн пожертвований. После того, как эта информация вскрылась, он заявил, что больше не помогает активистке и удалил со своего сайта все ассоциации с ней.

Она изменила свой образ жизни ради экологии

Обретя популярность, Грета решила бросить школу и целиком посвятить себя борьбе с глобальным потеплением. Шведский парламент номинировал её на Нобелевскую премию, а парламенты других европейских стран, в частности, Франции, стали приглашать её к дискуссиям. В конце концов, к ней поступило приглашение и из Америки, но она долго отказывалась, потому что для путешествия пришлось бы воспользоваться самолётом, а они загрязняют окружающую среду.

Добраться до США ей помог немец Борис Херманн, предоставивший ей парусную яхту, работающую на энергии ветра, солнца и волн. Чтобы пересечь Атлантику, девочке потребовалось две недели, а сопровождал её отец, актёр Сванте Тунберг, фотограф, а также двое матросов. Условия на корабле были спартанскими: никакого туалета, душа и минимум электроэнергии, выработанной солнечными батареями. Зато, как Грета и хотела, яхта не производила ни капли парниковых газов.

Грета Тунберг face to face/Instagram/Global Look Press

Не только сама Грета, но и вся её семья теперь ведут экологичный образ жизни. Это значит, что они отказались от мяса, путешествий на самолётах (из-за этого её мать теперь выступает только в Швеции), установили солнечные панели в доме и покупает одежду только по необходимости.

Она организовала, возможно, самый большой эко-митинг в мире

В пятницу, 20 сентября, Грета Тунберг выступила на митинге в защиту окружающей среды в Нью-Йорке. Одновременно аналогичные акции прошли в 150 странах мира, что дало повод СМИ назвать эту акцию крупнейшей экологической демонстрацией за всю историю.

А 23 сентября её гневная речь прозвучала в ООН. Она подчеркнула, что политики заботятся только о цифрах экономического роста и лгут, когда дело доходит до конкретных действий по защите окружающей среды.

Я не должна быть здесь, — заявила Тунберг. — Я должна быть в школе на другом конце океана. И всё же вы все обратились к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Своими пустыми словами вы украли мою надежду и моё детство.

Она не предлагает ничего нового

Послание Греты нашло такой горячий отклик у школьников, потому что именно им предстоит жить в мире с плохой экологией. А политики, по их мнению, думают только о сегодняшнем дне.

В своих речах Грета пугает человечество (не отрицая, что в этом и состоит её цель) неминуемой катастрофой. Однако на деле она всего лишь пытается побудить политиков соблюдать Парижское соглашение по климату, под которым они сами же подписались в 2015 году.

Этот документ декларирует цель снизить уровень глобального потепления до 1,5°С по сравнению с доиндустриальной температурой планеты или, как минимум, держать его на уровне ниже 2°С. При этом каждая страна сама определяет для себя, что она будет для этого делать. Здесь и кроется проблема: государства-подписанты, по мнению Греты, установили для себя недостаточно жёсткие экологические рамки, да и тех не соблюдают. Её слова подкрепляет ресурс Climate Action Tracker, констатируя, что со времени подписания соглашения в среднемировой температуре мало что изменилось.

Россия вместе с большинством государств мира подписала Парижское соглашение по климату в 2015 году, но ратифицировала его только 23 сентября, в день открытия саммита по климату ООН.